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Карпати замело снігом: рятувальники показали фото

Карпати, Середа 17 квітня 2024 15:55
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Карпати замело снігом: рятувальники показали фото Фото: Карпати замело снігом (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Карпатах 17 квітня погіршилася. Гори замело снігом, спостерігався мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Рятувальники зазначили, що станом на 9:00 на горі Піп Іван було хмарно, йшов невеликий сніг. Вітер східний зі швидкістю 6 м/с.

Температура повітря на високогір'ї Карпат була у районі -6 градусів.

Рятувальники також показали фото з засніжених гір.

Додамо, що Піп Іван - це одна з найвищих вершин в українських Карпатах. Її висота становить 2028,5 метра.

Карпати замело снігом: рятувальники показали фото

Фото: Карпати у квітні замело снігом (facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода на завтра

Як зазначають синоптики, завтра, 18 квітня, в Україні будуть помірні дощі, крім південно-східної частини. У центрі та Харківській області можливі грози.

У Карпатах, більшості центральних та східних областей місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Синоптики зазначаються, що похолодання буде поступово відступати, але на найближчих вихідних прогнозуються нічні заморозки.

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