ua en ru
Нд, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дощі та грози, але не всюди. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Україна, Неділя 28 квітня 2024 15:02
UA EN RU
Дощі та грози, але не всюди. Синоптики розповіли про погоду на завтра Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 29 квітня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в понеділок, 29 квітня, в Україні буде "з присмаком" опадів. Щоправда, більшу частину регіонів опади оминуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Невелика хмарність. У південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами. На решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с, у південних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 10-15°; вдень 17-22°, на Закарпатті до 25°.

Погода у Києві та області

У столиці та столичному регіоні 29 квітня буде невелика хмарність, але без опадів.

Вітер північно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 17-22°; у Києві вночі 7-9°, вдень близько 20°.

Дощі та грози, але не всюди. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Карпатах

28 квітня синоптики попередили, що погода у Карпатах 28 та 29 квітня може бути небезпечною, оскільки не виключено сходження снігових лавин. При цьому станом на ранок температура повітря в горах була не вище, ніж 2° тепла.

Додамо, що погода у Карпатах досить сильно відрвзняється від інших регіонів України, особливо півдня. Досить згадати, що наприклад 17 квітня, коли в Україні вже була "плюсова" температура, Карпати засипало снігом, а температура трималась на рівні 6° морозу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
NEWS
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме