Дощі та грози, але не всюди. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Погода в понеділок, 29 квітня, в Україні буде "з присмаком" опадів. Щоправда, більшу частину регіонів опади оминуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У столиці та столичному регіоні 29 квітня буде невелика хмарність, але без опадів.

Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 10-15°; вдень 17-22°, на Закарпатті до 25°.

"Невелика хмарність. У південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами. На решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Погода у Карпатах

28 квітня синоптики попередили, що погода у Карпатах 28 та 29 квітня може бути небезпечною, оскільки не виключено сходження снігових лавин. При цьому станом на ранок температура повітря в горах була не вище, ніж 2° тепла.

Додамо, що погода у Карпатах досить сильно відрвзняється від інших регіонів України, особливо півдня. Досить згадати, що наприклад 17 квітня, коли в Україні вже була "плюсова" температура, Карпати засипало снігом, а температура трималась на рівні 6° морозу.

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