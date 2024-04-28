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Дожди и грозы, но не везде. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Украина, Воскресенье 28 апреля 2024 15:02
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Дожди и грозы, но не везде. Синоптики рассказали о погоде на завтра Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 29 апреля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в понедельник, 29 апреля, в Украине будет "с привкусом" осадков. Правда, большую часть регионов осадки обойдут стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Небольшая облачность. В юго-восточной части кратковременные дожди, днем иногда с грозами. На остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 4-9°, на юге и востоке страны 10-15 °; днем 17-22°, на Закарпатье до 25°.

Погода в Киеве и области

В столице и столичном регионе 29 апреля будет облачно, но без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 17-22°; в Киеве ночью 7-9°, днем около 20°.

Дожди и грозы, но не везде. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Карпатах

28 апреля синоптики предупредили, что погода в Карпатах 28 и 29 апреля может быть опасной, поскольку не исключено схождение снежных лавин. При этом по состоянию на утро, температура воздуха в горах была не выше 2° тепла.

Добавим, что погода в Карпатах достаточно сильно отличается от других регионов Украины, особенно юга. Достаточно вспомнить, что, например, 17 апреля, когда в Украине уже была "плюсовая" температура, Карпаты засыпало снегом, а температура держалась на уровне 6° мороза.

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