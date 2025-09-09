UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Дощі сьогодні накриють всю Україну: де очікувати сильні зливи з грозами

Фото: сьогодні Україну накриють дощі (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, у вівторок, 9 вересня, дощі пройдуть по всій Україні, а в окремих регіонах можливі грози та сильні зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями. У західних областях вдень повсюди очікуються короткочасні дощі з грозами, в Карпатах подекуди значний дощ. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11-16 градусів, на півдні до 19 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21-26 градусів, у південних областях - до 29, на заході країни - 18-23 градуси.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, можливий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15 градусів, вдень 23-25 градусів.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі 12-15 градусів, вдень 22-25 градусів, місцями дощ.

  • Схід - вночі 12-16 градусів, вдень 25-28 градусів, подекуди грози.

  • Центр - вночі 13-16 градусів, вдень 23-26 градусів, періодичні опади.

  • Південь - вночі 15-19 градусів, вдень 26-29 градусів, місцями дощ.

  • Захід - вночі 11-14 градусів, вдень 18-23 градуси, грози, у Карпатах значні опади.

Нагадаємо, вчора після обіду столицю накрило сильним дощем. Внаслідок негоди у різних районах Києва підтопило вулиці, а через велику кількість опадів дороги буквально перетворились на річки.

У КМДА опублікували відео із затопленою проїжджою частиною, а в Telegram-каналах показали кадри, де вода на вулицях місцями доходила людям до колін. На деяких парковках автомобілі опинилися наполовину у воді.

За прогнозами синоптиків, цього тижня погода в Україні буде доволі теплою, але не спекотною. У низці областей очікуються дощі у період до 12 вересня.

Також представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла, якою буде погода у вересні й чи чекати заморозків.

