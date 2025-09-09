Дожди сегодня накроют всю Украину: где ожидать сильные ливни с грозами

Сегодня, во вторник, 9 сентября, дожди пройдут по всей Украине, а в отдельных регионах возможны грозы и сильные ливни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. В западных областях днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди с грозами, в Карпатах местами значительный дождь. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.
Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, на юге до 19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 21-26 градусов, в южных областях - до 29, на западе страны - 18-23 градуса.
В столице сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-15 градусов, днем 23-25 градусов.
Север - ночью 12-15 градусов, днем 22-25 градусов, местами дождь.
Восток - ночью 12-16 градусов, днем 25-28 градусов, местами грозы.
Центр - ночью 13-16 градусов, днем 23-26 градусов, периодические осадки.
Юг - ночью 15-19 градусов, днем 26-29 градусов, местами дождь.
Запад - ночью 11-14 градусов, днем 18-23 градуса, грозы, в Карпатах значительные осадки.
Напомним, вчера после обеда столицу накрыло сильным дождем. В результате непогоды в разных районах Киева подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги буквально превратились в реки.
В КГГА опубликовали видео с затопленной проезжей частью, а в Telegram-каналах показали кадры, где вода на улицах местами доходила людям до колен. На некоторых парковках автомобили оказались наполовину в воде.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе погода в Украине будет довольно теплой, но не жаркой. В ряде областей ожидаются дожди в период до 12 сентября.
Также представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала, какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозков.