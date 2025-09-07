В Україну йдуть дощі та грози: прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні наступного тижня буде теплою, але не спекотною. У низці областей очікуються дощі у період з 8 до 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Тиждень почнеться з дощів. Сухо буде лише у Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях. На решті території дощі з грозами.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі від +22 до +24 градусів;

на сході від +23 до +28 градусів;

у центрі від +24 до +27 градусів;

на півдні від +26 до 29 градусів;

на заході від +22 до 26 градусів.

Вже у вівторок, 9 вересня, дощі накриють вже всю територію України. Крім північних областей, також очікуються грози.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі від +22 до +24 градусів;

на сході від +25 до +28 градусів;

у центрі від +24 до +27 градусів;

на півдні від +26 до 28 градусів;

на заході від +22 до 25 градусів.

У середу, 10 вересня, дощі почнуть відступати. За прогнозом синоптиків, опади очікуються у південних та частині західних регіонів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі від +23 до +26 градусів;

на сході від +22 до +26 градусів;

у центрі від +23 до +27 градусів;

на півдні від +24 до 26 градусів;

на заході від +23 до 26 градусів.

У четвер, 11 вересня, майже по всій Україні буде сонячна погода. Лише у Закарпатській та Львівській областях короткочасні дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі від +22 до +25 градусів;

на сході від +21 до +25 градусів;

у центрі від +23 до +26 градусів;

на півдні від +24 до 27 градусів;

на заході від +23 до 28 градусів.

Під кінець тижня дощова погода накриє більше західних областей України.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: