ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Київ затопило після сильної зливи: місцями вода по коліна (відео)

Київ, Понеділок 08 вересня 2025 16:21
UA EN RU
Київ затопило після сильної зливи: місцями вода по коліна (відео) Ілюстративне фото: у Києві затопило вулиці після зливи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 8 вересня, після сильної зливи вулиці буквально затопило. На деяких локаціях рівень води критично високий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram і місцеві Telegram-канали.

У КМДА опублікували відео із затопленою проїжджою частиною, а в Telegram-каналах показали кадри, де вода на вулицях місцями доходила людям до колін. На деяких парковках автомобілі опинилися наполовину у воді.

У мерії нагадали телефони екстрених служб:

  • у разі підтоплення доріг і тротуарів - диспетчерська КК "Київавтодор": 0442847419;
  • у разі падіння дерев або зламаних гілок - аварійно-диспетчерська служба КО "Київзеленбуд": 0442724018;
  • якщо падіння дерев загрожує життю - рятувальники: 101 або 0444303713 (телефон КАРС);
  • у разі травмування людей - негайно телефонувати 103;
  • у разі несправності світлофорів або дорожніх знаків - ЦОДР: 0503873542.

"Під час грози уникайте знаходження поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркуйте автомобілі поруч із ними", - додали у відомстві.

Прогноз погоди

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків, протягом найближчих кількох днів в Україні очікуються дощі.

При цьому кардинальних змін температури повітря не очікується.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Погода
Новини
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії