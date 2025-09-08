Київ затопило після сильної зливи: місцями вода по коліна (відео)

У Києві сьогодні, 8 вересня, після сильної зливи вулиці буквально затопило. На деяких локаціях рівень води критично високий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram і місцеві Telegram-канали.

У КМДА опублікували відео із затопленою проїжджою частиною, а в Telegram-каналах показали кадри, де вода на вулицях місцями доходила людям до колін. На деяких парковках автомобілі опинилися наполовину у воді.

У мерії нагадали телефони екстрених служб:

у разі підтоплення доріг і тротуарів - диспетчерська КК "Київавтодор": 0442847419;

у разі падіння дерев або зламаних гілок - аварійно-диспетчерська служба КО "Київзеленбуд": 0442724018;

якщо падіння дерев загрожує життю - рятувальники: 101 або 0444303713 (телефон КАРС);

у разі травмування людей - негайно телефонувати 103;

у разі несправності світлофорів або дорожніх знаків - ЦОДР: 0503873542.

"Під час грози уникайте знаходження поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркуйте автомобілі поруч із ними", - додали у відомстві.