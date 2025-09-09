ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дощі сьогодні накриють всю Україну: де очікувати сильні зливи з грозами

Вівторок 09 вересня 2025 07:00
UA EN RU
Дощі сьогодні накриють всю Україну: де очікувати сильні зливи з грозами Фото: сьогодні Україну накриють дощі (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, у вівторок, 9 вересня, дощі пройдуть по всій Україні, а в окремих регіонах можливі грози та сильні зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями. У західних областях вдень повсюди очікуються короткочасні дощі з грозами, в Карпатах подекуди значний дощ. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11-16 градусів, на півдні до 19 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21-26 градусів, у південних областях - до 29, на заході країни - 18-23 градуси.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, можливий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15 градусів, вдень 23-25 градусів.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі 12-15 градусів, вдень 22-25 градусів, місцями дощ.

  • Схід - вночі 12-16 градусів, вдень 25-28 градусів, подекуди грози.

  • Центр - вночі 13-16 градусів, вдень 23-26 градусів, періодичні опади.

  • Південь - вночі 15-19 градусів, вдень 26-29 градусів, місцями дощ.

  • Захід - вночі 11-14 градусів, вдень 18-23 градуси, грози, у Карпатах значні опади.

Дощі сьогодні накриють всю Україну: де очікувати сильні зливи з грозами

Нагадаємо, вчора після обіду столицю накрило сильним дощем. Внаслідок негоди у різних районах Києва підтопило вулиці, а через велику кількість опадів дороги буквально перетворились на річки.

У КМДА опублікували відео із затопленою проїжджою частиною, а в Telegram-каналах показали кадри, де вода на вулицях місцями доходила людям до колін. На деяких парковках автомобілі опинилися наполовину у воді.

За прогнозами синоптиків, цього тижня погода в Україні буде доволі теплою, але не спекотною. У низці областей очікуються дощі у період до 12 вересня.

Також представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла, якою буде погода у вересні й чи чекати заморозків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
Новини
Ворог атакував Запоріжжя БпЛА: в ОВА показали наслідки (фото). Є поранена
Ворог атакував Запоріжжя БпЛА: в ОВА показали наслідки (фото). Є поранена
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України