Дощі сьогодні накриють всю Україну: де очікувати сильні зливи з грозами

Сьогодні, у вівторок, 9 вересня, дощі пройдуть по всій Україні, а в окремих регіонах можливі грози та сильні зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями. У західних областях вдень повсюди очікуються короткочасні дощі з грозами, в Карпатах подекуди значний дощ. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11-16 градусів, на півдні до 19 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21-26 градусів, у південних областях - до 29, на заході країни - 18-23 градуси.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, можливий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15 градусів, вдень 23-25 градусів.

Погода по регіонах