Дощі сьогодні накриють всю Україну: де очікувати сильні зливи з грозами
Сьогодні, у вівторок, 9 вересня, дощі пройдуть по всій Україні, а в окремих регіонах можливі грози та сильні зливи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями. У західних областях вдень повсюди очікуються короткочасні дощі з грозами, в Карпатах подекуди значний дощ. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.
Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 11-16 градусів, на півдні до 19 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21-26 градусів, у південних областях - до 29, на заході країни - 18-23 градуси.
Погода у Києві
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, можливий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15 градусів, вдень 23-25 градусів.
Погода по регіонах
Північ - вночі 12-15 градусів, вдень 22-25 градусів, місцями дощ.
Схід - вночі 12-16 градусів, вдень 25-28 градусів, подекуди грози.
Центр - вночі 13-16 градусів, вдень 23-26 градусів, періодичні опади.
Південь - вночі 15-19 градусів, вдень 26-29 градусів, місцями дощ.
Захід - вночі 11-14 градусів, вдень 18-23 градуси, грози, у Карпатах значні опади.
Нагадаємо, вчора після обіду столицю накрило сильним дощем. Внаслідок негоди у різних районах Києва підтопило вулиці, а через велику кількість опадів дороги буквально перетворились на річки.
У КМДА опублікували відео із затопленою проїжджою частиною, а в Telegram-каналах показали кадри, де вода на вулицях місцями доходила людям до колін. На деяких парковках автомобілі опинилися наполовину у воді.
За прогнозами синоптиків, цього тижня погода в Україні буде доволі теплою, але не спекотною. У низці областей очікуються дощі у період до 12 вересня.
Також представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла, якою буде погода у вересні й чи чекати заморозків.