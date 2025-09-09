ua en ru
Дожди сегодня накроют всю Украину: где ожидать сильные ливни с грозами

Вторник 09 сентября 2025 07:00
Дожди сегодня накроют всю Украину: где ожидать сильные ливни с грозами Фото: сегодня Украину накроют дожди (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, во вторник, 9 сентября, дожди пройдут по всей Украине, а в отдельных регионах возможны грозы и сильные ливни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. В западных областях днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди с грозами, в Карпатах местами значительный дождь. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, на юге до 19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 21-26 градусов, в южных областях - до 29, на западе страны - 18-23 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-15 градусов, днем 23-25 градусов.

Погода по регионам

  • Север - ночью 12-15 градусов, днем 22-25 градусов, местами дождь.

  • Восток - ночью 12-16 градусов, днем 25-28 градусов, местами грозы.

  • Центр - ночью 13-16 градусов, днем 23-26 градусов, периодические осадки.

  • Юг - ночью 15-19 градусов, днем 26-29 градусов, местами дождь.

  • Запад - ночью 11-14 градусов, днем 18-23 градуса, грозы, в Карпатах значительные осадки.

Напомним, вчера после обеда столицу накрыло сильным дождем. В результате непогоды в разных районах Киева подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги буквально превратились в реки.

В КГГА опубликовали видео с затопленной проезжей частью, а в Telegram-каналах показали кадры, где вода на улицах местами доходила людям до колен. На некоторых парковках автомобили оказались наполовину в воде.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе погода в Украине будет довольно теплой, но не жаркой. В ряде областей ожидаются дожди в период до 12 сентября.

Также представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала, какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозков.

Новости
