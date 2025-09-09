Дожди сегодня накроют всю Украину: где ожидать сильные ливни с грозами

Сегодня, во вторник, 9 сентября, дожди пройдут по всей Украине, а в отдельных регионах возможны грозы и сильные ливни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. В западных областях днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди с грозами, в Карпатах местами значительный дождь. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, на юге до 19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 21-26 градусов, в южных областях - до 29, на западе страны - 18-23 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-15 градусов, днем 23-25 градусов.

Погода по регионам