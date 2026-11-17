Чого чекати від погоди в середу, 18 листопада

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погоду в Україні впродовж середи (18 листопада) зумовлюватиме атмосферний фронт.

Буде волого - помірні дощі ймовірні у більшості областей.

Значні дощі ймовірні вночі:

у Карпатах;

на Закарпатті.

У Карпатах - з мокрим снігом.

Тим часом у більшості південних областей вночі - без істотних опадів.

Вітер очікується переважно південний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

У Карпатах, а вдень також на сході й південному сході країни - пориви до 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - констатували спеціалісти, попередаючи українців про небезпечні метеорологічні явища (як опади, так і пориви вітру).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 18 листопада (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Температура повітря 18 листопада очікується:

вночі +2...+8°C;

вдень +8...+13°C.

Дещо прохолодніше вдень буде у північно-східній частині України - близько +5...+10°C.

Особливості погоди в Україні 18 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

Синоптична ситуація в Україні 19 та 20 листопада

Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі дні, у четвер (19 листопада) та п'ятницю (20 листопада) погода також очікується волога.

19 листопада помірні дощі ймовірні у більшості областей.

20 листопада:

в більшості областей місцями значні дощі ;

; по Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-22 м/с.

Температура повітря у четвер:

вночі +2...+8°C (у південній частині - до +11°C);

вдень +7...+14°C.

У п'ятницю в Україні (крім півдня) ймовірне чергове похолодання - зниження температури повітря на 3-5 градусів за Цельсієм.

Прогноз погоди в Україні від УкрГМЦ на 18-20 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)

До якої погоди готуватись у Києві та області

По території Києва та Київської області погоду 18 листопада прогнозують хмарну, з дощами.

Вітер - південний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +3...+5°С;

по області +2...+7°С.

Температура повітря у середу вдень:

у Києві +10...+12°С;

по області +8...+13°С.

19 листопада, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, вночі у столиці буде дещо тепліше - в середньому близько +7°C.

Вдень - близько +10°C (ймовірно, без опадів).

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

20 листопада у Києві також ймовірне зниження температури:

вночі - до близько +4°C;

вдень - до близько +7°C.

Опадів при цьому може бути більше.

А тенденція до похолодання - зберігатиметься й надалі (щонайменше до 22 листопада).