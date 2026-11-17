Погода в Україні 18 листопада очікується з відчутними опадами і місцями - сильними поривами вітру. Крім того, вже найближчими днями ймовірне зниження температури.
Докладніше про прогноз синоптиків на середу, четвер та п'ятницю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погоду в Україні впродовж середи (18 листопада) зумовлюватиме атмосферний фронт.
Буде волого - помірні дощі ймовірні у більшості областей.
Значні дощі ймовірні вночі:
У Карпатах - з мокрим снігом.
Тим часом у більшості південних областей вночі - без істотних опадів.
Вітер очікується переважно південний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
У Карпатах, а вдень також на сході й південному сході країни - пориви до 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - констатували спеціалісти, попередаючи українців про небезпечні метеорологічні явища (як опади, так і пориви вітру).
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Температура повітря 18 листопада очікується:
Дещо прохолодніше вдень буде у північно-східній частині України - близько +5...+10°C.
Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі дні, у четвер (19 листопада) та п'ятницю (20 листопада) погода також очікується волога.
19 листопада помірні дощі ймовірні у більшості областей.
20 листопада:
Температура повітря у четвер:
У п'ятницю в Україні (крім півдня) ймовірне чергове похолодання - зниження температури повітря на 3-5 градусів за Цельсієм.
По території Києва та Київської області погоду 18 листопада прогнозують хмарну, з дощами.
Вітер - південний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря у середу вдень:
19 листопада, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, вночі у столиці буде дещо тепліше - в середньому близько +7°C.
Вдень - близько +10°C (ймовірно, без опадів).
20 листопада у Києві також ймовірне зниження температури:
Опадів при цьому може бути більше.
А тенденція до похолодання - зберігатиметься й надалі (щонайменше до 22 листопада).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Карпати накрила негода - яка ситуація спостерігалась на високогір'ї зранку 17 листопада та що порадили людям у ДСНС.
Крім того, ми пояснювали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
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