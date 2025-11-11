Дощі пройдуть майже по всій Україні, у шести областях - сильні опади: погода сьогодні

Сьогодні, 11 листопада, в Україні буде хмарна погода з опадами різної інтенсивності. У деяких регіонах оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко у Telegram.
За даними Укргідрометцентру, невеликі дощі пройдуть у західних областях, на решті території – помірні, а в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі.
Вночі та вранці місцями можливий туман, переважно в західних регіонах і на Лівобережжі. Вітер змінних напрямків, швидкість – 3-8 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від 5 до 10 градусів тепла, у західних областях - 1-6 градусів тепла.
Вдень очікується 7-12 градусів тепла, на півдні та сході країни – 11-16 градусів тепла.
За словами синоптика Наталки Діденко, циклон принесе вологу погоду, яка рухатиметься із південного заходу на північний схід, тому дощі будуть майже всюди.
"Парасолі завтра – обов’язково", – порадила синоптик.
У столиці сьогодні також прогнозуються опади. Протягом дня температура повітря становитиме лише +7+9 градусів.
Водночас Укргідрометцентр оголосив штормове попередження. Сьогодні в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, а вдень також у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі.
Рівень небезпечності - жовтий.
Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і рух транспорту.
