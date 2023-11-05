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Дощі на півдні й сході, а на заході сильний вітер: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 6 листопада, у південній та східній частинах України очікуються помірні дощі. Зокрема в західних областях можливі пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Вночі у більшості областей невеликі, вдень у південній та східній частинах помірні дощі; на решті території без істотних опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, вночі на більшій частині території, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +5 до +8 вночі й від +11 до +14 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +9 до +11 вночі й від +11 до +14 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +10 до +15 вночі й від +16 до +20 вдень;
  • на сході коливатиметься від +10 до +13 вночі й від +13 до +16 вдень.

Фото: погода на 6 листопада (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південний з переходом на західний , 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +6 - +11, вдень +10 - +15, а в Києві - вночі близько +10, вдень +13 - +15. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про негоду, яка вирувала в ніч на 5 листопада у Києві. Внаслідок неї деякі райони столиці були підтоплені.

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