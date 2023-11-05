Дожди на юге и востоке, а на западе сильный ветер: погода на завтра

Завтра, 6 ноября, в южной и восточной частях Украины ожидаются умеренные дожди. В частности в западных областях возможны порывы ветра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями. Ночью в большинстве областей небольшие, днем в южной и восточной частях умеренные дожди; на остальной территории без существенных осадков", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, ночью на большей части территории, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 6 ноября (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +6 - +11, днем +10 - +15, а в Киеве - ночью около +10, днем +13 - +15.
Напомним, РБК-Украина писало о непогоде, которая бушевала в ночь на 5 ноября в Киеве. В результате нее некоторые районы столицы были подтоплены.
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