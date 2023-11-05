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Пошкоджена газова труба та постраждала. У Києві розповіли про наслідки негоди

Неділя 05 листопада 2023 09:58
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Пошкоджена газова труба та постраждала. У Києві розповіли про наслідки негоди Фото: Пошкоджена газова труба та постраждалі. У Києві розповіли про наслідки негоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок нічної негоди у Києві сталось підтоплення в деяких районах. Також є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Через негоду в Києві постраждали Святошинський, Оболонський й Дарницький райони. Зокрема були підтоплення на:

  • вул. Стеценка, Святошинський район - ліквідується;
  • проспекті Курбаса, Святошинський район - ліквідовано;
  • вул. Героїв Космосу, Святошинський район - ліквідовано;
  • бульварі Академіка Вернадського, Святошинський район - ліквідовано;
  • вул. Казанська, Оболонський район - ліквідується;
  • вул. Ташкентська, Дарницький район - ліквідується; (ліквідується);
  • вул. Переяслівська, Дарницький район - ліквідується. (ліквідується).

"Крім того, у Святошинському районі, внаслідок падіння дерева, було пошкоджено зовнішню газову трубу в 9-ти поверховому житловому будинку", - пише пресслужба.

Також відомо про одну постраждалу, яка отримала черепно-мозкову травму.

Наразі в місті задіяні всі необхідні оперативні служби, ліквідація наслідків продовжується.

Погода зіпсується знову

В КМВА попередили про те, що сьогодні, 5 листопада, у Києві очікується знову негода - помірний, місцями значний дощ й пориви вітру 17-22 м/с.

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