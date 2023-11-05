Пошкоджена газова труба та постраждала. У Києві розповіли про наслідки негоди
Внаслідок нічної негоди у Києві сталось підтоплення в деяких районах. Також є постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Через негоду в Києві постраждали Святошинський, Оболонський й Дарницький райони. Зокрема були підтоплення на:
- вул. Стеценка, Святошинський район - ліквідується;
- проспекті Курбаса, Святошинський район - ліквідовано;
- вул. Героїв Космосу, Святошинський район - ліквідовано;
- бульварі Академіка Вернадського, Святошинський район - ліквідовано;
- вул. Казанська, Оболонський район - ліквідується;
- вул. Ташкентська, Дарницький район - ліквідується; (ліквідується);
- вул. Переяслівська, Дарницький район - ліквідується. (ліквідується).
"Крім того, у Святошинському районі, внаслідок падіння дерева, було пошкоджено зовнішню газову трубу в 9-ти поверховому житловому будинку", - пише пресслужба.
Також відомо про одну постраждалу, яка отримала черепно-мозкову травму.
Наразі в місті задіяні всі необхідні оперативні служби, ліквідація наслідків продовжується.
Погода зіпсується знову
В КМВА попередили про те, що сьогодні, 5 листопада, у Києві очікується знову негода - помірний, місцями значний дощ й пориви вітру 17-22 м/с.
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