Пошкоджена газова труба та постраждала. У Києві розповіли про наслідки негоди

Внаслідок нічної негоди у Києві сталось підтоплення в деяких районах. Також є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію .

Через негоду в Києві постраждали Святошинський, Оболонський й Дарницький райони. Зокрема були підтоплення на:

вул. Стеценка, Святошинський район - ліквідується;

проспекті Курбаса, Святошинський район - ліквідовано;

вул. Героїв Космосу, Святошинський район - ліквідовано;

бульварі Академіка Вернадського, Святошинський район - ліквідовано;

вул. Казанська, Оболонський район - ліквідується;

вул. Ташкентська, Дарницький район - ліквідується; (ліквідується);

вул. Переяслівська, Дарницький район - ліквідується. (ліквідується).

"Крім того, у Святошинському районі, внаслідок падіння дерева, було пошкоджено зовнішню газову трубу в 9-ти поверховому житловому будинку", - пише пресслужба.

Також відомо про одну постраждалу, яка отримала черепно-мозкову травму.

Наразі в місті задіяні всі необхідні оперативні служби, ліквідація наслідків продовжується.

Погода зіпсується знову

В КМВА попередили про те, що сьогодні, 5 листопада, у Києві очікується знову негода - помірний, місцями значний дощ й пориви вітру 17-22 м/с.