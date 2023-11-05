ua en ru
Нд, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дощі на півдні й сході, а на заході сильний вітер: погода на завтра

Неділя 05 листопада 2023 20:44
UA EN RU
Дощі на півдні й сході, а на заході сильний вітер: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 6 листопада, у південній та східній частинах України очікуються помірні дощі. Зокрема в західних областях можливі пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Вночі у більшості областей невеликі, вдень у південній та східній частинах помірні дощі; на решті території без істотних опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, вночі на більшій частині території, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +5 до +8 вночі й від +11 до +14 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +9 до +11 вночі й від +11 до +14 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +10 до +15 вночі й від +16 до +20 вдень;
  • на сході коливатиметься від +10 до +13 вночі й від +13 до +16 вдень.

Дощі на півдні й сході, а на заході сильний вітер: погода на завтра

Фото: погода на 6 листопада (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південний з переходом на західний , 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +6 - +11, вдень +10 - +15, а в Києві - вночі близько +10, вдень +13 - +15.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про негоду, яка вирувала в ніч на 5 листопада у Києві. Внаслідок неї деякі райони столиці були підтоплені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Призову не буде. Міноборони вирішило набирати людей в армію по-новому
Призову не буде. Міноборони вирішило набирати людей в армію по-новому
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше