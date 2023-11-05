ua en ru
Вс, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дожди на юге и востоке, а на западе сильный ветер: погода на завтра

Воскресенье 05 ноября 2023 20:44
UA EN RU
Дожди на юге и востоке, а на западе сильный ветер: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 6 ноября, в южной и восточной частях Украины ожидаются умеренные дожди. В частности в западных областях возможны порывы ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно с прояснениями. Ночью в большинстве областей небольшие, днем в южной и восточной частях умеренные дожди; на остальной территории без существенных осадков", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, ночью на большей части территории, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура:

  • на западе будет колебаться от +5 до +8 ночью и от +11 до +14 днем;
  • на севере будет колебаться от +9 до +11 ночью и от +11 до +14 днем;
  • на юге будет колебаться от +10 до +15 ночью и от +16 до +20 днем;
  • на востоке будет колебаться от +10 до +13 ночью и от +13 до +16 днем.

Дожди на юге и востоке, а на западе сильный ветер: погода на завтра

Фото: погода на 6 ноября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +6 - +11, днем +10 - +15, а в Киеве - ночью около +10, днем +13 - +15.

Напомним, РБК-Украина писало о непогоде, которая бушевала в ночь на 5 ноября в Киеве. В результате нее некоторые районы столицы были подтоплены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Призыва не будет. Минобороны решило набирать людей в армию по-новому
Призыва не будет. Минобороны решило набирать людей в армию по-новому
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше