Дощі, мокрий сніг і тумани: яку погоду чекати 16 листопада

На північному сході країни вночі прогнозується невеликий дощ та мокрий сніг, а вдень у західних областях, Житомирській, Вінницькій та Київській областях - невеликий дощ, у Карпатах - помірний. На решті території опадів не передбачається.

Вночі та вранці на півдні країни та в Прикарпатті місцями очікується туман. Вітер східний, 5-10 метрів за секунду.



Температура повітря вночі на півночі країни коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень - 3-8 градусів тепла. На решті території вночі 2-7 градусів тепла, вдень 6-11 градусів, на півдні - 9-14 градусів.

Погода у Києві

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі близько 0 градусів, вдень 4-6 градусів тепла.

Синоптики радять бути обережними на дорогах через можливий туман та враховувати прохолодну погоду при плануванні активностей на відкритому повітрі.