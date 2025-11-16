RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Дожди, мокрый снег и туманы: какую погоду ждать 16 ноября

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 16 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 16 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых регионах возможен мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

На северо-востоке страны ночью прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег, а днем в западных областях, Житомирской, Винницкой и Киевской областях - небольшой дождь, в Карпатах - умеренный. На остальной территории осадков не предвидится.

Ночью и утром на юге страны и в Прикарпатье местами ожидается туман. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

 

Температура воздуха ночью на севере страны будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла. На остальной территории ночью 2-7 градусов тепла, днем 6-11 градусов, на юге - 9-14 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью около 0 градусов, днем 4-6 градусов тепла.

Синоптики советуют быть осторожными на дорогах из-за возможного тумана и учитывать прохладную погоду при планировании активностей на открытом воздухе.

 

Ранее Укргидрометцентр подвел итоги погодных условий первой декады ноября 2025 года и оценил их влияние на рост и развитие озимых культур в разных регионах.

Синоптик Наталья Птуха прокомментировала вероятность сильных снегопадов в Украине во время ближайшего похолодания.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине