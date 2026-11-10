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Дощі з мокрим снігом і до -7° морозу: де в Україні вдарить негода 10 листопада

07:00 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: якою буде погода в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні 10 листопада буде хмарно з проясненнями. Опадів майже не буде, лише на заході вдень пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Вітер переважно південно-східний, його швидкість - від 5 до 10 метрів на секунду.

Вночі температура коливалася від 2° тепла до 3° морозу. На заході країни було холодніше - від 2° до 7° морозу.

Вдень по Україні очікується від 3° до 8° тепла, а на Одещині - до 12°.

Фото: якою буде погода в Україні сьогодні, 10 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Також синоптики дали прогноз для Києва та Київщини. Там буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 метрів на секунду.

По Київській області вночі було від 2° тепла до 3° морозу, вдень очікується від 3° до 8° тепла. У Києві вночі очікується від 0 до 2° тепла, а вдень - від 5° до 7°.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли нічні морози зміняться потеплінням до +18.

У Чернівецькій області 13 листопада вдень буде від +16 до +18, а 14 листопада така температура очікується на півдні країни.

Також ми писали, що 6 листопада користувачі мережі помітили в Україні перший сніг.

У Стрийському районі Львівщини падав сніг, а в Черкасах і Шостці пішов град.

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