Дожди с мокрым снегом и до -7° мороза: где в Украине грянет ненастье 10 ноября

В Украине 10 ноября будет облачно с прояснениями. Осадков почти не будет, только на западе днем пройдут дожди, кое-где с мокрым снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Ветер преимущественно юго-восточный, его скорость - от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью температура колебалась от 2° тепла до 3° мороза. На западе страны было холоднее - от 2° до 7° мороза.
Днем по Украине ожидается от 3° до 8° тепла, а в Одесской области - до 12°.
Также синоптики дали прогноз Киеву и Киевщине. Там будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
По Киевской области ночью было от 2° тепла до 3° мороза, днем ожидается от 3° до 8° тепла. В Киеве ночью ожидается от 0 до 2° тепла, а днем от 5° до 7°.
Напомним, синоптики рассказали, когда ночные морозы сменятся потеплением до +18.
В Черновицкой области 13 ноября днем от +16 до +18, а 14 ноября такая температура ожидается на юге страны.
Также мы писали, что 6 ноября пользователи сети заметили в Украине первый снег.
В Стрыйском районе Львовской области падал снег, а в Черкассах и Шостке пошел град.