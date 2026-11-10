Дожди с мокрым снегом и до -7° мороза: где в Украине грянет ненастье 10 ноября

Ветер преимущественно юго-восточный, его скорость - от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью температура колебалась от 2° тепла до 3° мороза. На западе страны было холоднее - от 2° до 7° мороза.

Днем по Украине ожидается от 3° до 8° тепла, а в Одесской области - до 12°.

Фото: какой будет погода в Украине сегодня, 10 ноября (инфографика РБК-Украина)

Также синоптики дали прогноз Киеву и Киевщине. Там будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

По Киевской области ночью было от 2° тепла до 3° мороза, днем ожидается от 3° до 8° тепла. В Киеве ночью ожидается от 0 до 2° тепла, а днем от 5° до 7°.

Напомним, синоптики рассказали, когда ночные морозы сменятся потеплением до +18.

В Черновицкой области 13 ноября днем от +16 до +18, а 14 ноября такая температура ожидается на юге страны.