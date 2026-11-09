Нічні морози зміняться потеплінням до +18: прогноз погоди в Україні на 10-14 листопада

Найближчими днями в Україні очікується різка зміна синоптичної ситуації. Після нічних заморозків та прохолодного початку тижня до країни прийде відчутне потепління, яке на півдні досягне позначки +18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти погоди Українського гідрометеорологічного центру.

Прогноз погоди на 10-11 листопада

10 листопада: зберігатиметься холодна погода. У більшості областей вночі очікується від 0 до -3. Лише на півдні та сході нічна температура утримуватиметься в межах 0...+2, а в Одеському регіоні до +6...+8. Вдень по країні термометри покажуть у середньому +4...+7. Опади малоймовірні, переважатиме мінлива хмарність.

Фото: прогноз на 10 листопада (скріншот)

11 листопада: нічна температура почне поступово підніматися і коливатиметься переважно від +1 до +4. Вдень очікується помірне тепло: у західних, північних та центральних областях +3...+7, на півдні - до +10...+12. У центральних та північних регіонах можливий легкий дощ.

Фото: прогноз на 11 листопада (скріншот)

Хвиля потепління: 12-14 листопада

Починаючи з середини тижня, в Україні розпочнеться стрімке підвищення температури повітря.

12 листопада: вночі плюсова температура встановиться на всій території України (+1...+6). Денна температура у більшості областей прогріється до +7...+10, а на півдні - до +11...+13.

Фото: прогноз на 12 листопада (скріншот)

13 листопада: потепління посилиться. Вночі очікується +6...+11 на заході та півдні. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10...+15, а у Чернівецькій області - аж до +16...+18.

Фото: прогноз на 13 листопада (скріншот)

14 листопада: пік теплої хвилі розшириться на більшу частину країни. На півдні (в Одеській, Миколаївській областях та в Криму) вдень очікується +16...+18. У центральних, східних та північних областях денна температура становитиме +12...+15, і лише на заході почнеться незначне зниження до +3...+8.