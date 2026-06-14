Дощі майже по всій країні, місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 21-26°; у західних та більшості північних областей 18-23°.

Якою буде погода 14 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 18-23°, у Києві 20-22°.