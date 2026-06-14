Дощі майже по всій країні, місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 14 червня, майже скрізь очікуються дощі, місцями можливі грози. Повітря прогріє до +26°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 21-26°; у західних та більшості північних областей 18-23°.
Якою буде погода 14 червня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 18-23°, у Києві 20-22°.
Нагадаємо, минулого місяця перша потужна хвиля літньої спеки накрила Європу. Температура у Великій Британії, Франції та Іспанії досягла місячних рекордів.
Тим часом Всесвітня метеорологічна організація при ООН попередила, що до 2030-го Земля майже напевно переживе новий рекорд глобальної температури.
Що чекає Україну через глобальну зміну клімату розповіла експертка кліматичного відділу ГО "Екодія" Софʼя Садогурська в інтервʼю РБК-Україна.