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Дощі майже по всій країні, місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 14.06.2026 Нд
1 хв
Де не буде дощу?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 14 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 14 червня, майже скрізь очікуються дощі, місцями можливі грози. Повітря прогріє до +26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 21-26°; у західних та більшості північних областей 18-23°.

Якою буде погода 14 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 18-23°, у Києві 20-22°.

Нагадаємо, минулого місяця перша потужна хвиля літньої спеки накрила Європу. Температура у Великій Британії, Франції та Іспанії досягла місячних рекордів.

Тим часом Всесвітня метеорологічна організація при ООН попередила, що до 2030-го Земля майже напевно переживе новий рекорд глобальної температури.

Що чекає Україну через глобальну зміну клімату розповіла експертка кліматичного відділу ГО "Екодія" Софʼя Садогурська в інтервʼю РБК-Україна.

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