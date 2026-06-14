RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Дожди почти по всей стране, местами грозы: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 14.06.2026 Вс
1 мин
Где не будет дождя?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 14 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 14 июня, почти везде ожидаются дожди, местами возможны грозы. Воздух прогреется до +26°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 21-26°; в западных и большинстве северных областей 18-23°.

Какой будет погода 14 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня переменная облачность. Днем кратковременные дожди, по области местами грозы.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 18-23°, в Киеве 20-22°.

Напомним, в прошлом месяце первая мощная волна летней жары накрыла Европу. Температура в Великобритании, Франции и Испании достигла месячных рекордов.

Между тем Всемирная метеорологическая организация при ООН предупредила, что к 2030-му Земля почти наверняка переживет новый рекорд глобальной температуры.

Что ждет Украину из-за глобального изменения климата рассказала эксперт климатического отдела ОО "Екодія" Софья Садогурская в интервью РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве