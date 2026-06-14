Дожди почти по всей стране, местами грозы: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 14 июня, почти везде ожидаются дожди, местами возможны грозы. Воздух прогреется до +26°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 21-26°; в западных и большинстве северных областей 18-23°.
Какой будет погода 14 июня (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня переменная облачность. Днем кратковременные дожди, по области местами грозы.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 18-23°, в Киеве 20-22°.
Напомним, в прошлом месяце первая мощная волна летней жары накрыла Европу. Температура в Великобритании, Франции и Испании достигла месячных рекордов.
Между тем Всемирная метеорологическая организация при ООН предупредила, что к 2030-му Земля почти наверняка переживет новый рекорд глобальной температуры.
Что ждет Украину из-за глобального изменения климата рассказала эксперт климатического отдела ОО "Екодія" Софья Садогурская в интервью РБК-Украина.