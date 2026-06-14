Дожди почти по всей стране, местами грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, в прошлом месяце первая мощная волна летней жары накрыла Европу. Температура в Великобритании, Франции и Испании достигла месячных рекордов.

Между тем Всемирная метеорологическая организация при ООН предупредила, что к 2030-му Земля почти наверняка переживет новый рекорд глобальной температуры.

Что ждет Украину из-за глобального изменения климата рассказала эксперт климатического отдела ОО "Екодія" Софья Садогурская в интервью РБК-Украина.