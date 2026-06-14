Дощі майже по всій країні, місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 14 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)

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В Україні сьогодні, 14 червня, майже скрізь очікуються дощі, місцями можливі грози. Повітря прогріє до +26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.