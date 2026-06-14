ua en ru
Нд, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дощі майже по всій країні, місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 14.06.2026 Нд
1 хв
Де не буде дощу?
aimg Тетяна Степанова
Дощі майже по всій країні, місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 14 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 14 червня, майже скрізь очікуються дощі, місцями можливі грози. Повітря прогріє до +26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 21-26°; у західних та більшості північних областей 18-23°.

Дощі майже по всій країні, місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Якою буде погода 14 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі, по області місцями грози.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 18-23°, у Києві 20-22°.

Нагадаємо, минулого місяця перша потужна хвиля літньої спеки накрила Європу. Температура у Великій Британії, Франції та Іспанії досягла місячних рекордів.

Тим часом Всесвітня метеорологічна організація при ООН попередила, що до 2030-го Земля майже напевно переживе новий рекорд глобальної температури.

Що чекає Україну через глобальну зміну клімату розповіла експертка кліматичного відділу ГО "Екодія" Софʼя Садогурська в інтервʼю РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
"Трамп нас підставив": Ізраїль розкритикував угоду, що готується між США та Іраном, - Ynet
"Трамп нас підставив": Ізраїль розкритикував угоду, що готується між США та Іраном, - Ynet
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою