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Дожди почти по всей стране, местами грозы: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 14.06.2026 Вс
1 мин
Где не будет дождя?
aimg Татьяна Степанова
Дожди почти по всей стране, местами грозы: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 14 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 14 июня, почти везде ожидаются дожди, местами возможны грозы. Воздух прогреется до +26°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 21-26°; в западных и большинстве северных областей 18-23°.

Дожди почти по всей стране, местами грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Какой будет погода 14 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня переменная облачность. Днем кратковременные дожди, по области местами грозы.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 18-23°, в Киеве 20-22°.

Напомним, в прошлом месяце первая мощная волна летней жары накрыла Европу. Температура в Великобритании, Франции и Испании достигла месячных рекордов.

Между тем Всемирная метеорологическая организация при ООН предупредила, что к 2030-му Земля почти наверняка переживет новый рекорд глобальной температуры.

Что ждет Украину из-за глобального изменения климата рассказала эксперт климатического отдела ОО "Екодія" Софья Садогурская в интервью РБК-Украина.

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