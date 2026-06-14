Дожди почти по всей стране, местами грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 14 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)

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В Украине сегодня, 14 июня, почти везде ожидаются дожди, местами возможны грозы. Воздух прогреется до +26°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.