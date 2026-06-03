Дощі майже скрізь і рвучкий вітер: яким областям не пощастить з погодою 3 червня

У середу, 3 червня, в Україну зайде холодніше повітря. Температура у частині регіонів помітно впаде, а синоптики попереджають про пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру та синоптикині Наталки Діденко.
У середу погода в різних частинах країни суттєво відрізнятиметься.
У північних і центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині - лише +17...+20 градусів вдень.
На заході, у східній частині та на більшості півдня буде тепліше - від +22 до +26 градусів. На Закарпатті та крайньому півдні - до +25.
Дощі 3 червня пройдуть у більшості регіонів, але переважно короткочасні.
Вночі та вранці на Закарпатті й Прикарпатті подекуди туман.
На півночі, у центрі та на півдні України очікуються сильні пориви вітру.
У столиці 3 червня помітно похмарніє, можливий невеликий дощ. Вітер - рвучкий, південно-східний.
"У Києві 3-го червня збільшиться хмарність, є ймовірність невеликого дощу, очікується рвучкий південно-східний вітер та короткочасне - на один день! - зниження температури повітря до +17, +18 градусів. Завтра одягніться трохи тепліше", - написала синоптикиня Наталка Діденко.
Перший тиждень червня в Україні буде дощовим. РБК-Україна раніше писало, що літо розпочнеться теплом, але дощі не відступають - синоптики прогнозували опади майже щодня.
Нагадаємо, травень 2026 року в Києві виявився теплішим за норму і встановив кілька температурних рекордів. Як ми повідомляли, середньодобова температура 7 травня відповідала погоді кінця липня.