Дожди почти везде и порывистый ветер: каким областям не повезет с погодой 3 июня

Где будет тепло, а где прохладнее

В среду погода в разных частях страны будет существенно отличаться.

В северных и центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях - лишь +17...+20 градусов днем.

На западе, в восточной части и на большинстве юга будет теплее - от +22 до +26 градусов. На Закарпатье и крайнем юге - до +25.

Где ждать дождей

Дожди 3 июня пройдут в большинстве регионов, но преимущественно кратковременные.

на Правобережье - умеренные дожди, ночью в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях местами значительные;

в центре и на северо-западе - кратковременные дожди;

исключение - в восточных областях будет преобладать сухая погода.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Фото: какой будет погода в Украине 3 июня (скриншот meteo.gov.ua)

На севере, в центре и на юге Украины ожидаются сильные порывы ветра.

Погода в Киеве

В столице 3 июня заметно похмурнеет, возможен небольшой дождь. Ветер - порывистый, юго-восточный.

"В Киеве 3-го июня увеличится облачность, есть вероятность небольшого дождя, ожидается порывистый юго-восточный ветер и кратковременное - на один день! - снижение температуры воздуха до +17, +18 градусов. Завтра оденьтесь немного теплее", - написала синоптик Наталья Диденко.