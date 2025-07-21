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Дощі, грози і спека: якою буде погода в Україні 21 липня

Київ, Понеділок 21 липня 2025 07:00
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Дощі, грози і спека: якою буде погода в Україні 21 липня Фото: погода 21 липня буде з дощами та спекою (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні в понеділок, 21 липня, буде з дощами і місцями грозами. Проте опади супроводжуватимуться спекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ прогнозується на заході, півночі та в центрі України. Місцями можлива гроза.

Вітер західний, південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • на півночі: вдень +23 +27 градусів, вночі +15 +18 градусів;
  • на сході: вдень +28 +33 градуси, вночі +17 +21;
  • у центрі: вдень +26 +31, вночі +16 +20 градусів;
  • на півдні: вдень +31 +33 градуси, вночі +19 +22;
  • на заході: вдень +25 +31, вночі +14 +16 градусів.

Дощі, грози і спека: якою буде погода в Україні 21 липня

Погода у Києві

За прогнозами синоптиків, у столиці України сьогодні теж мінлива хмарність. Вітер західний, 7-12 м/с. Місцями можливий короткочасний дощ і гроза.

Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень +25 +27 градусів, а вночі +15 +17 градусів.

Дощі, грози і спека: якою буде погода в Україні 21 липня

Нагадаємо, синоптики розповіли, чого очікувати українцям від погоди цього тижня.

Також РБК-Україна розповідало, за тиждень в Україні зафіксували 26 нових температурних рекордів.

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