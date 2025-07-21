Дощі, грози і спека: якою буде погода в Україні 21 липня

Фото: погода 21 липня буде з дощами та спекою (Getty Images)

Погода в Україні в понеділок, 21 липня, буде з дощами і місцями грозами. Проте опади супроводжуватимуться спекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.