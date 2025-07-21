Дожди, грозы и жара: какой будет погода в Украине 21 июля

Фото: погода 21 июля будет с дождями и жарой (Getty Images)

Погода в Украине в понедельник, 21 июля, будет с дождями и местами грозами. Однако осадки будут сопровождаться жарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.