Дожди, грозы и жара: какой будет погода в Украине 21 июля
Погода в Украине в понедельник, 21 июля, будет с дождями и местами грозами. Однако осадки будут сопровождаться жарой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь прогнозируется на западе, севере и в центре Украины. Местами возможен гроза.
Ветер западный, юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- на севере: днем +23 +27 градусов, ночью +15 +18 градусов;
- на востоке: днем +28 +33 градуса, ночью +17 +21;
- в центре: днем +26 +31, ночью +16 +20 градусов;
- на юге: днем +31 +33 градуса, ночью +19 +22;
- на западе: днем +25 +31, ночью +14 +16 градусов.
Погода в Киеве
По прогнозам синоптиков, в столице Украины сегодня тоже переменная облачность. Ветер западный, 7-12 м/с. Местами возможен кратковременный дождь и гроза.
Столбики термометров покажут в Киеве днем +25 +27 градусов, а ночью +15 +17 градусов.
Напомним, синоптики рассказали, чего ожидать украинцам от погоды на этой неделе.
Также РБК-Украина рассказывало, за неделю в Украине зафиксировали 26 новых температурных рекордов.
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