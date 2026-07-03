Дощі, грози, град і зниження температури: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 3 липня, очікується різка зміна погоди. У більшості областей пройдуть короткочасні дощі, грози та місцями шквали, а в частині регіонів спека почне відступати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
В більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і в центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.
Вітер північно-західний, на сході країни східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 29-34°, на Київщині 25-30°; в західних, Житомирській та Вінницькій областях 22-27°.
Фото: якою буде погода в Україні 3 липня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями.
Вдень значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 25-30°, у Києві 26-28°.
Спека в Україні
Нагадаємо, кінець червня в Україні був спекотним - у різних регіонах країни вже зафіксовано оновлення температурних максимумів.
Водночас хвиля рекордної спеки в Україні поступово минає. Синоптики вже поділились гарними новинами - незабаром температура повітря може повернутись до цілком комфортних значень.