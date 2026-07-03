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Дощі, грози, град і зниження температури: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 03.07.2026 Пт
1 хв
На зміну спеці прийде негода
aimg Тетяна Степанова
Дощі, грози, град і зниження температури: якою буде погода в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 3 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 3 липня, очікується різка зміна погоди. У більшості областей пройдуть короткочасні дощі, грози та місцями шквали, а в частині регіонів спека почне відступати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

В більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і в центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер північно-західний, на сході країни східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 29-34°, на Київщині 25-30°; в західних, Житомирській та Вінницькій областях 22-27°.

Дощі, грози, град і зниження температури: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 3 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями.

Вдень значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 25-30°, у Києві 26-28°.

Спека в Україні

Нагадаємо, кінець червня в Україні був спекотним - у різних регіонах країни вже зафіксовано оновлення температурних максимумів.

Водночас хвиля рекордної спеки в Україні поступово минає. Синоптики вже поділились гарними новинами - незабаром температура повітря може повернутись до цілком комфортних значень.

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