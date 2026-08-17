Перший український КАБ уже закуповують для армії та готують ще 10 нових розробок, - ЗСУ

Україна вже офіційно закуповує нову керовану авіабомбу для Збройних сил, а паралельно розробляє ще майже десяток аналогічних зразків зброї, здатних змінити ситуацію в небі.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на коментар начальника відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковника Владислава Волошина "Укрінформу".

Українська керована авіабомба "Вирівнювач" після завершення необхідних випробувань офіційно закуповується для постачання Збройним силам України. Паралельно в Україні розробляють близько десятка перспективних зразків високоточного авіаційного озброєння, покликаного зменшити перевагу Росії у застосуванні керованих авіабомб.

Ефективність КАБів ворога зросла удвічі

"Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у 2025 році була приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу. Відповідно, перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але і якісно - і навіть здобути перевагу над противником", - розповів він.

За словами Волошина, українські модулі планування та корекції дають змогу перетворювати звичайні авіабомби на високоточну зброю. Завдяки новим рішенням українські війська можуть уражати об'єкти противника на оперативній глибині.

Близько десятка нових зразків

"Сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва", - зазначив він.

Волошин додав, що Повітряні сили ЗСУ виконали сотні літако-вильотів для випробування новітніх комплектів озброєння.

"Вирівнювач" уже закуповують для військових

"Отож, вироби уже пройшли усі необхідні випробування, підтвердили свою ефективність та офіційно закуповуються для постачання Збройним Силам України", - наголосив він.

"Вирівнювач" розробила компанія DG Industry. Авіабомба має бойову частину масою 250 кілограмів і призначена для ураження цілей у глибокому тилу противника. Коштує вона майже втричі дешевше за американський JDAM, а дальність її польоту становить від 10 до 130 кілометрів.

Офіційно про українську керовану авіаційну бомбу "Вирівнювач" стало відомо 18 травня 2026 року.

Нагадаємо, ще у липні бригадний генерал, заступник Головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко розповідав, що декілька українських компаній розробляють КАБи з турбореактивними двигунами, здатні летіти за межі дії ворожої протиповітряної оборони.