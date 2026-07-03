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Дожди, грозы, град и снижение температуры: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 03.07.2026 Пт
1 мин
На смену жаре придет непогода
aimg Татьяна Степанова
Дожди, грозы, град и снижение температуры: какой будет погода в Украине сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на 3 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 3 июля, ожидается резкое изменение погоды. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди, грозы и местами шквалы, а в части регионов жара начнет отступать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В большинстве западных, северных, Винницкой, днем и центральных, Одесской и Николаевской областях умеренные, местами значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, на востоке восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 29-34 °, в Киевской области 25-30 °; в западных, Житомирской и Винницкой областях 22-27 °.

Дожди, грозы, град и снижение температуры: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 3 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями.

Днем сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 25-30 °, в Киеве 26-28 °.

Жара в Украине

Напомним, конец июня в Украине был жарким - в разных регионах страны уже зафиксировано обновление температурных максимумов.

В то же время волна рекордной жары в Украине постепенно проходит. Синоптики уже поделились хорошими новостями - вскоре температура воздуха может вернуться к вполне комфортным значениям.

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