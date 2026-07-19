Дощі з грозами та спека: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 19 липня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 19 липня, очікується контрастна погода. У низці регіонів прогнозуються дощі з грозами, град та шквали, однак повітря місцями прогріє до +31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.