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Дожди с грозами и жара: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 19.07.2026 Вс
1 мин
Где ожидается непогода, а где до +31?
aimg Татьяна Степанова
Дожди с грозами и жара: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 19 июля (Getty Images)
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В Украине 19 июля ожидается контрастная погода. В ряде регионов прогнозируются дожди с грозами, град и шквалы, однако воздух местами прогреет до +31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

В западных, Житомирской, Винницкой, днем местами и в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях умеренные, значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 26-31°, в западных областях 22-27°.

Дожди с грозами и жара: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 19 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 26-31°, в Киеве 29-31°.

Напомним, ранее синоптики дали общий прогноз погоды в Украине на июль.

Читайте также, как действительно работают синоптики УкрГМЦ и создаются прогнозы погоды.

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