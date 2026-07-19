Дожди с грозами и жара: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 19 июля (Getty Images)

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В Украине 19 июля ожидается контрастная погода. В ряде регионов прогнозируются дожди с грозами, град и шквалы, однако воздух местами прогреет до +31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.