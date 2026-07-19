Дожди с грозами и жара: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине 19 июля ожидается контрастная погода. В ряде регионов прогнозируются дожди с грозами, град и шквалы, однако воздух местами прогреет до +31.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.
В западных, Житомирской, Винницкой, днем местами и в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях умеренные, значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 26-31°, в западных областях 22-27°.
Фото: какой будет погода в Украине 19 июля (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 26-31°, в Киеве 29-31°.
Напомним, ранее синоптики дали общий прогноз погоды в Украине на июль.
Читайте также, как действительно работают синоптики УкрГМЦ и создаются прогнозы погоды.