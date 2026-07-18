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Дощі з грозами повертаються: якою буде погода в Україні 19 липня

16:05 18.07.2026 Сб
1 хв
Де завтра очікується негода?
aimg Тетяна Степанова
Дощі з грозами повертаються: якою буде погода в Україні 19 липня Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 19 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
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У низці регіонів України завтра, 19 липня, очікуються дощі з грозами, град та шквали. Водночас повітря місцями прогріє до +31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність.

У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень місцями і у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях помірні, подекуди значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер переважно південний, в західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 26-31°, у західних областях 22-27°.

Дощі з грозами повертаються: якою буде погода в Україні 19 липня

Фото: якою буде погода в Україні 19 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 26-31°; у Києві вночі 15-17°, вдень 29-31°.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, якою буде погода та де чекати грози на вихідних.

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