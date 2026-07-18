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Дожди с грозами возвращаются: какой будет погода в Украине 19 июля

16:05 18.07.2026 Сб
1 мин
Где завтра ожидается непогода?
aimg Татьяна Степанова
Дожди с грозами возвращаются: какой будет погода в Украине 19 июля Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 19 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В ряде регионов Украины завтра, 19 июля, ожидаются дожди с грозами, град и шквалы. В то же время воздух местами прогреет до +31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра в Украине ожидается переменная облачность.

В западных, Житомирской, Винницкой, днем местами и в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях умеренные, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 26-31°, в западных областях 22-27°.

Дожди с грозами возвращаются: какой будет погода в Украине 19 июля

Фото: какой будет погода в Украине 19 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 13-18°, днем 26-31°; в Киеве ночью 15-17 °, днем 29-31 °.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой будет погода и где ждать грозы на выходных.

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