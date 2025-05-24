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Дощі, град і шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в суботу

Україна , Субота 24 травня 2025 07:00
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Дощі, град і шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в суботу Фото: в Україні 24 травня очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні у суботу, 24 травня, буде з дощами. Місцями очікуються град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буди хмарно з проясненнями. Вдень по всій країні дощі. В більшості північних та центральних регіонах, а також в Одеській області місцями значні дощі. В окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень в Україні переважно +21 +26 градусів. У Житомирській та Вінницькій областях до +17 +22 градусів.

Дощі, град і шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в суботу

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікуються дощі, а також град та шквали 15-20 м/с. Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть +23 +25 градусів.

Дощі, град і шквали: синоптики попередили про небезпечну погоду в суботу

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Карпати у травні накрив сніг.

Також цього місяця погода у Львові побила історичні рекорди. 12 травня у Льові була рекордно низько температура -0,2 градуса, такого не було з 1978 року.

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