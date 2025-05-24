Дожди, град и шквалы: синоптики предупредили об опасной погоде в субботу
Погода в Украине в субботу, 24 мая, будет с дождями. Местами ожидаются град и шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине буди облачно с прояснениями. Днем по всей стране дожди. В большинстве северных и центральных регионах, а также в Одесской области местами значительные дожди. В отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.
Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.
Днем в Украине преимущественно +21 +26 градусов. В Житомирской и Винницкой областях до +17 +22 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня ожидаются дожди, а также град и шквалы 15-20 м/с. Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
Столбики термометров в Киеве покажут +23 +25 градусов.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Карпаты в мае накрыл снег.
Также в этом месяце погода во Львове побила исторические рекорды. 12 мая во Львове была рекордно низко температура -0,2 градуса, такого не было с 1978 года.
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