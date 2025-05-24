Дожди, град и шквалы: синоптики предупредили об опасной погоде в субботу

Погода в Украине в субботу, 24 мая, будет с дождями. Местами ожидаются град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня в Украине буди облачно с прояснениями. Днем по всей стране дожди. В большинстве северных и центральных регионах, а также в Одесской области местами значительные дожди. В отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Днем в Украине преимущественно +21 +26 градусов. В Житомирской и Винницкой областях до +17 +22 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидаются дожди, а также град и шквалы 15-20 м/с. Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Столбики термометров в Киеве покажут +23 +25 градусов.