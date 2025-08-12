Дощі - у двох областях: чого чекати від погоди сьогодні

Сьогодні, 12 серпня, в Україні короткочасні дощі прогнозуються у двох областях. На решті території пануватиме суха та сонячна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У столиці 12 серпня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі +12…+14 градусів, вдень +22…+24 градуси.

Південні області та Крим - ясно, без опадів. Вночі +14…+19 градусів, вдень +27…+29 градусів.

Східні області - сонячно, місцями невеликий короткочасний дощ у Харківській та Луганській областях. Вночі +12…+17 градусів, вдень +22…+28 градусів.

Західні області - сонячно з невеликою хмарністю, без опадів. Вночі +9…+13 градусів, вдень +22…+29 градусів.

Вітер переважно північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 градусів, на півдні та південному сході +14…+19 градусів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +20…+25 градусів, у південних, більшості центральних і Закарпатській областях - до +24…+29 градусів.

За прогнозом синоптиків, сьогодні очікується мінлива хмарність. Опадів не буде за винятком східних регіонів. Зокрема, у Харківській та Луганській областях вдень місцями пройдуть короткочасні дощі.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна повідомляло, що буде з погодою в Україні впродовж поточного тижня.

За даними синоптиків, серпень у деяких областях України - не такий спекотний, як можна було очікувати. Найтеплішу погоду вдень прогнозують "традиційно" у південній частині країни й місцями - на заході.

Тим часом температура повітря вночі у певних регіонах може відчутно знизитись вже найближчим часом.

Також ми розповідали, що відбувається з погодою в Україні й чи можна сказати, що поточний серпень - "холодний".

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.