Дожди - в двух областях: чего ждать от погоды сегодня

Сегодня, 12 августа, в Украине кратковременные дожди прогнозируются в двух областях. На остальной территории будет царить сухая и солнечная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В столице 12 августа будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса.

Ветер преимущественно северо-западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, на юге и юго-востоке +14...+19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов, в южных, большинстве центральных и Закарпатской областях - до +24...+29 градусов.

По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. Осадков не будет за исключением восточных регионов. В частности, в Харьковской и Луганской областях днем местами пройдут кратковременные дожди.

Напомним, недавно РБК-Украина сообщало, что будет с погодой в Украине в течение текущей недели.

По данным синоптиков, август в некоторых областях Украины - не такой жаркий, как можно было ожидать. Самую теплую погоду днем прогнозируют "традиционно" в южной части страны и местами - на западе.

Между тем температура воздуха ночью в определенных регионах может ощутимо снизиться уже в ближайшее время.

Также мы рассказывали, что происходит с погодой в Украине и можно ли сказать, что текущий август - "холодный".

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.