Дожди - в двух областях: чего ждать от погоды сегодня
Сегодня, 12 августа, в Украине кратковременные дожди прогнозируются в двух областях. На остальной территории будет царить сухая и солнечная погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. Осадков не будет за исключением восточных регионов. В частности, в Харьковской и Луганской областях днем местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер преимущественно северо-западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, на юге и юго-востоке +14...+19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов, в южных, большинстве центральных и Закарпатской областях - до +24...+29 градусов.
Погода в регионах
Западные области - солнечно с небольшой облачностью, без осадков. Ночью +9...+13 градусов, днем +22...+29 градусов.
Северные области - переменная облачность, сухо. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +20...+25 градусов.
Центральные области - без осадков, преимущественно ясно. Ночью +12...+16 градусов, днем +23...+28 градусов.
Восточные области - солнечно, местами небольшой кратковременный дождь в Харьковской и Луганской областях. Ночью +12...+17 градусов, днем +22...+28 градусов.
Южные области и Крым - ясно, без осадков. Ночью +14...+19 градусов, днем +27...+29 градусов.
Погода в Киеве
В столице 12 августа будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса.
Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.