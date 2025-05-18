Дощі, але місцями пригріє до +23: синоптики розповіли, де чекати тепла
Погода в Україні 18 травня буде вологою, по всій країні очікують дощі. Проте місцями в Україні пригріє до +23 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде здебільшого хмарно з проясненнями. За прогнозами синоптиків, по всій країні дощитиме, місцями можливі грози. У східних та північно-східних областях, а також у Карпатах очікуються помірні дощі.
Вітер переважно південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря буде переважно у межах +12 +17 градусів. Але на південному сході країни очікується до +18 +23 градусів.
У Карпатах стовпчики термометрів покажуть протягом доби від 0 до +5 градусів.
Погода у Києві
Синоптики прогнозують хмарну, але з проясненнями погоду у Києві. Сьогодні столицю накриє дрібний дощ.
У Києві вдень повітря прогріється до +15 градусів.
Нагадаємо, 15 травня Львівську область накрила негода, деякі райони засніжило.
Через весняні морози частина майбутнього врожаю фруктів була знищена. Це може спричинити дефіцит і зростання цін на деякі фрукти. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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