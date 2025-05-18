ua en ru
Нд, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дощі, але місцями пригріє до +23: синоптики розповіли, де чекати тепла

Україна , Неділя 18 травня 2025 07:00
UA EN RU
Дощі, але місцями пригріє до +23: синоптики розповіли, де чекати тепла Фото: Україну знову накриють дощі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 18 травня буде вологою, по всій країні очікують дощі. Проте місцями в Україні пригріє до +23 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде здебільшого хмарно з проясненнями. За прогнозами синоптиків, по всій країні дощитиме, місцями можливі грози. У східних та північно-східних областях, а також у Карпатах очікуються помірні дощі.

Вітер переважно південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря буде переважно у межах +12 +17 градусів. Але на південному сході країни очікується до +18 +23 градусів.

У Карпатах стовпчики термометрів покажуть протягом доби від 0 до +5 градусів.

Дощі, але місцями пригріє до +23: синоптики розповіли, де чекати тепла

Погода у Києві

Синоптики прогнозують хмарну, але з проясненнями погоду у Києві. Сьогодні столицю накриє дрібний дощ.

У Києві вдень повітря прогріється до +15 градусів.

Дощі, але місцями пригріє до +23: синоптики розповіли, де чекати тепла

Нагадаємо, 15 травня Львівську область накрила негода, деякі райони засніжило.

Через весняні морози частина майбутнього врожаю фруктів була знищена. Це може спричинити дефіцит і зростання цін на деякі фрукти. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела
Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну