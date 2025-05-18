Дожди, но местами пригреет до +23: синоптики рассказали, где ждать тепла

Погода в Украине 18 мая будет влажной, по всей стране ожидают дожди. Однако местами в Украине пригреет до +23 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет по большей части облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, по всей стране будут дожди, местами возможны грозы. В восточных и северо-восточных областях, а также в Карпатах ожидаются умеренные дожди.

Ветер преимущественно юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет преимущественно в пределах +12 +17 градусов. Но на юго-востоке страны ожидается до +18 +23 градусов.

В Карпатах столбики термометров покажут в течение суток от 0 до +5 градусов.

Погода в Киеве

Синоптики прогнозируют облачную, но с прояснениями погоду в Киеве. Сегодня столицу накроет мелкий дождь.

В Киеве днем воздух прогреется до +15 градусов.