ua en ru
Сб, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дощ, сніг і вітер: в яких областях України сьогодні чекати негоди

Україна, Субота 25 листопада 2023 07:00
UA EN RU
Дощ, сніг і вітер: в яких областях України сьогодні чекати негоди Фото: погода 25 листопада буде з дощем та снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 25 листопада, знову погіршиться. Частину нашої країни накриє дощ та сніг, можливі пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні у південних областях місцями значні дощі. На заході вдень очікується невеликий сніг, а на сході дощ і мокрий сніг. На півночі та центрі - без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів протягом доби покажуть від -3 до +2 градусів. Але на сході та в центрі вдень очікується до +6, а на півдні до +9.

Дощ, сніг і вітер: в яких областях України сьогодні чекати негоди

Погода у Києві

У столиці хмарно з проясненнями, але опадів не прогнозується. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде від 0 до +2 градусів, а вночі -1 -3 градуси.

Дощ, сніг і вітер: в яких областях України сьогодні чекати негоди

Негода в Україні

Нагадаємо, синоптики попереджають, що найближчими днями погода в Україні знову погіршиться. Синоптики прогнозують хуртовини та штормовий вітер.

Влада Києва повідомила жителів, що 26 листопада й вночі 27 листопада очікується негода - сніг та шквальний вітер. Тому в'їзд у столицю фур буде обмежений.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Нічна атака на Київ: виникла пожежа в дитячому садку, є постраждалі
Нічна атака на Київ: виникла пожежа в дитячому садку, є постраждалі
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах