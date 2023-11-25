Дощ, сніг і вітер: в яких областях України сьогодні чекати негоди

Погода в Україні сьогодні, 25 листопада, знову погіршиться. Частину нашої країни накриє дощ та сніг, можливі пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні у південних областях місцями значні дощі. На заході вдень очікується невеликий сніг, а на сході дощ і мокрий сніг. На півночі та центрі - без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів протягом доби покажуть від -3 до +2 градусів. Але на сході та в центрі вдень очікується до +6, а на півдні до +9.

Погода у Києві

У столиці хмарно з проясненнями, але опадів не прогнозується. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде від 0 до +2 градусів, а вночі -1 -3 градуси.

Негода в Україні

Нагадаємо, синоптики попереджають, що найближчими днями погода в Україні знову погіршиться. Синоптики прогнозують хуртовини та штормовий вітер.

Влада Києва повідомила жителів, що 26 листопада й вночі 27 листопада очікується негода - сніг та шквальний вітер. Тому в'їзд у столицю фур буде обмежений.