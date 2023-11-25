Дождь, снег и ветер: в каких областях Украины сегодня ждать непогоды

Погода в Украине сегодня, 25 ноября, снова ухудшиться. Часть нашей страны накроет дождь и снег, возможны порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в южных областях местами значительные дожди. На западе днем ожидается небольшой снег, на востоке дождь и мокрый снег. На севере и центре без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. В южной части местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров в течение суток покажут от -3 до +2 градусов. Но на востоке и центре днем ожидается до +6, а на юге до +9.

Погода в Киеве

В столице будет облачно с прояснениями, но осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет от 0 до +2 градуса, а ночью -1 -3 градуса.

Непогода в Украине

Напомним, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погода в Украине снова ухудшится. Синоптики прогнозируют метели и штормовой ветер.

Власти Киева сообщили жителям, что 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается непогода - снег и шквальный ветер. Поэтому въезд в столицу фур будет ограничен.