Дощ, пориви вітру та ожеледиця: прогноз погоди на завтра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У п'ятницю в Україні буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. У південно-східній частині, а вночі і у більшості західних областей - помірні опади (вдень у північній частині місцями невеликі опади).

У північній частині на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер північно-західний та північний, 7-12 м/с, вночі на заході України, вдень у південних та центральних регіонах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень у північних та західних областях від 1° тепла до 4° морозу, у Чернігівській та Сумській областях до 7° морозу. На решті території 0-5° тепла (вдень на Закарпатті та у південній частині до 8° тепла).

Погода у Київській області

У п'ятницю в області буде хмарно. Очікується невеликий дощ з переходом у мокрий сніг (вдень місцями). На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний та північний, 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень від 1° тепла до 4° морозу. У Києві вночі та вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде похолодання.

Як повідомлялося, минулий рік в Києві увійшов до десятки найтепліших за 140 років. Середньорічна температура становила 9,7 градусів, що на 0,7 градуса вище кліматичної норми.

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