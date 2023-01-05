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Дождь, порывы ветра и гололедица: прогноз погоды на завтра

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Четверг 05 января 2023 13:30
Дождь, порывы ветра и гололедица: прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

Завтра, 6 января, почти всю территорию Украины накроет небольшой дождь, а иногда возможны сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В пятницу в Украине облачно. Синоптики прогнозируют небольшой дождь с переходом в мокрый снег. В юго-восточной части, а ночью и в большинстве западных областей - умеренные осадки (днем в северной части местами небольшие осадки).

В северной части на дорогах возможна гололедица.

Ветер северо-западный и северный, 7-12 м/с, ночью на западе Украины, днем в южных и центральных регионах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем в северных и западных областях от 1° тепла до 4° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 7° мороза. На остальной территории 0-5° тепла (днем в Закарпатье и в южной части до 8° тепла).

Дождь, порывы ветра и гололедица: прогноз погоды на завтра

Погода в Киевской области

В пятницу в области облачно. Ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег (днем местами). На дорогах кое-где гололедица.

Ветер северо-западный и северный, 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем от 1° тепла до 4° мороза. В Киеве ночью и днем 0-2° мороза.

Напомним, синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание.

Как сообщалось, прошлый год в Киеве вошел в десятку самых теплых за 140 лет. Среднегодовая температура составила 9,7 градуса, что на 0,7 градуса выше климатической нормы.

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