Дощ, мокрий сніг і пориви вітру: які області України накриє завтра негода

Де завтра ймовірні дощі та мокрий сніг

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на добу 29 жовтня, погода в Україні в середу буде хмарною, з проясненнями.

Невеликий дощ ймовірний в цілому по Україні (крім більшості південних областей).

Тим часом вночі може бути помірний дощ на Закарпатті.

У Карпатах:

вночі - помірні опади, переважно у вигляді снігу;

вдень - невеликий мокрий сніг та дощ.

В яких областях чекати поривів вітру

В цілому вітер в Україні завтра очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Пориви вітру - до 15-20 м/с - можливі місцями вдень:

у західних областях;

у Житомирській області;

у Вінницькій області.

Тим часом у Карпатах пориви вітру можуть сягати 17-22 м/с.

Якою може бути температура повітря

За інформацією синоптиків, температура повітря вночі прогнозується така:

по Україні - від 2 до 7 градусів тепла;

у Карпатах - від 1 градуса тепла до 3 градусів морозу.

Вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:

по Україні - до 8-13 градусів тепла;

у Карпатах - до 1-6 градусів за Цельсієм;

на Закарпатті та півдні країни - до 16°C.

Прогноз погоди на 29 жовтня по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою в Києві та області

По території Київської області та у столиці погода завтра буде також хмарною, з проясненнями. Ймовірний невеликий дощ.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

по області - 2-7°C;

у Києві - 4-6°C.

Температура повітря вдень:

по області - 8-13°C;

у Києві - 10-12°C.

Прогноз погоди на завтра в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)