Суспільство Освіта Гроші Зміни

Дощ, мокрий сніг і пориви вітру: які області України накриє завтра негода

У деяких областях України завтра ймовірний дощ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Погода в Україні завтра - впродовж доби 29 жовтня - очікується хмарною, з проясненнями. Опади ймовірні у багатьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де завтра ймовірні дощі та мокрий сніг

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на добу 29 жовтня, погода в Україні в середу буде хмарною, з проясненнями.

Невеликий дощ ймовірний в цілому по Україні (крім більшості південних областей).

Тим часом вночі може бути помірний дощ на Закарпатті.

У Карпатах:

  • вночі - помірні опади, переважно у вигляді снігу;
  • вдень - невеликий мокрий сніг та дощ.

В яких областях чекати поривів вітру

В цілому вітер в Україні завтра очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Пориви вітру - до 15-20 м/с - можливі місцями вдень:

  • у західних областях;
  • у Житомирській області;
  • у Вінницькій області.

Тим часом у Карпатах пориви вітру можуть сягати 17-22 м/с.

Якою може бути температура повітря

За інформацією синоптиків, температура повітря вночі прогнозується така:

  • по Україні - від 2 до 7 градусів тепла;
  • у Карпатах - від 1 градуса тепла до 3 градусів морозу.

Вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:

  • по Україні - до 8-13 градусів тепла;
  • у Карпатах - до 1-6 градусів за Цельсієм;
  • на Закарпатті та півдні країни - до 16°C.

Прогноз погоди на 29 жовтня по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою в Києві та області

По території Київської області та у столиці погода завтра буде також хмарною, з проясненнями. Ймовірний невеликий дощ.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

  • по області - 2-7°C;
  • у Києві - 4-6°C.

Температура повітря вдень:

  • по області - 8-13°C;
  • у Києві - 10-12°C.

Прогноз погоди на завтра в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою може бути погода в листопаді.

Крім того, експерти УкрГМЦ пояснили, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

