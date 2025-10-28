Дощ, мокрий сніг і пориви вітру: які області України накриє завтра негода

Погода в Україні завтра - впродовж доби 29 жовтня - очікується хмарною, з проясненнями. Опади ймовірні у багатьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом УкрГМЦ на добу 29 жовтня, погода в Україні в середу буде хмарною, з проясненнями.
Невеликий дощ ймовірний в цілому по Україні (крім більшості південних областей).
Тим часом вночі може бути помірний дощ на Закарпатті.
У Карпатах:
В цілому вітер в Україні завтра очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Пориви вітру - до 15-20 м/с - можливі місцями вдень:
Тим часом у Карпатах пориви вітру можуть сягати 17-22 м/с.
За інформацією синоптиків, температура повітря вночі прогнозується така:
Вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:
По території Київської області та у столиці погода завтра буде також хмарною, з проясненнями. Ймовірний невеликий дощ.
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
