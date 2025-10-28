Дождь, мокрый снег и порывы ветра: какие области Украины накроет завтра непогода

Погода в Украине завтра - в течение суток 29 октября - ожидается облачной, с прояснениями. Осадки вероятны во многих областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу УкрГМЦ на сутки 29 октября, погода в Украине в среду будет облачной, с прояснениями.
Небольшой дождь вероятен в целом по Украине (кроме большинства южных областей).
Между тем ночью может быть умеренный дождь на Закарпатье.
В Карпатах:
В целом ветер в Украине завтра ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Порывы ветра - до 15-20 м/с - возможны местами днем:
Между тем в Карпатах порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.
По информации синоптиков, температура воздуха ночью прогнозируется такая:
Днем столбики термометров могут подняться:
По территории Киевской области и в столице погода завтра будет также облачной, с прояснениями. Вероятен небольшой дождь.
Ветер - юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
