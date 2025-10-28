RU

Общество Образование Деньги Изменения

Дождь, мокрый снег и порывы ветра: какие области Украины накроет завтра непогода

В некоторых областях Украины завтра вероятен дождь (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине завтра - в течение суток 29 октября - ожидается облачной, с прояснениями. Осадки вероятны во многих областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где завтра вероятны дожди и мокрый снег

Согласно прогнозу УкрГМЦ на сутки 29 октября, погода в Украине в среду будет облачной, с прояснениями.

Небольшой дождь вероятен в целом по Украине (кроме большинства южных областей).

Между тем ночью может быть умеренный дождь на Закарпатье.

В Карпатах:

  • ночью - умеренные осадки, преимущественно в виде снега;
  • днем - небольшой мокрый снег и дождь.

В каких областях ждать порывов ветра

В целом ветер в Украине завтра ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Порывы ветра - до 15-20 м/с - возможны местами днем:

  • в западных областях;
  • в Житомирской области;
  • в Винницкой области.

Между тем в Карпатах порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.

Какой может быть температура воздуха

По информации синоптиков, температура воздуха ночью прогнозируется такая:

  • по Украине - от 2 до 7 градусов тепла;
  • в Карпатах - от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза.

Днем столбики термометров могут подняться:

  • по Украине - до 8-13 градусов тепла;
  • в Карпатах - до 1-6 градусов по Цельсию;
  • на Закарпатье и юге страны - до 16°C.

Прогноз погоды на 29 октября по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Киеве и области

По территории Киевской области и в столице погода завтра будет также облачной, с прояснениями. Вероятен небольшой дождь.

Ветер - юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • по области - 2-7°C;
  • в Киеве - 4-6°C.

Температура воздуха днем:

  • по области - 8-13°C;
  • в Киеве - 10-12°C.

Прогноз погоды на завтра в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, какой может быть погода в ноябре.

Кроме того, эксперты УкрГМЦ объяснили, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

ГидрометцентрПогода в УкраинеКарпатыЖовтеньНепогода в УкраинеПогода в КиевеОсень