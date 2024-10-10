Дощ із грозою у жовтні. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 10 жовтня, в Україні буде сонячно та сухо. Але дощі з грозами можуть "проскочити" на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Україна сьогодні належатиме сухій комфортній повітряній масі. Опади повсюди малоймовірні, хіба що в Криму та у Херсонській області пройде локальний дощ із грозою", - розповіла вона.

За даними синоптика, максимальна температура повітря в Україні становитиме +18....+24 градуси.

"У Києві 10-го жовтня - так само, без дощу і +20 градусів. З 12 жовтня буде більше дощів і значно менше теплої погоди", - нагадала Діденко.