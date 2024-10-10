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Дощ із грозою у жовтні. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Четвер 10 жовтня 2024 07:00
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Дощ із грозою у жовтні. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптик дала прогноз в Україні на 10 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 10 жовтня, в Україні буде сонячно та сухо. Але дощі з грозами можуть "проскочити" на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Україна сьогодні належатиме сухій комфортній повітряній масі. Опади повсюди малоймовірні, хіба що в Криму та у Херсонській області пройде локальний дощ із грозою", - розповіла вона.

За даними синоптика, максимальна температура повітря в Україні становитиме +18....+24 градуси.

"У Києві 10-го жовтня - так само, без дощу і +20 градусів. З 12 жовтня буде більше дощів і значно менше теплої погоди", - нагадала Діденко.

Погода в Україні

Протягом наступних кількох днів у більшості областей України переважатиме погода без опадів. Температурні показники (порівняно з попередніми днями) також зростуть.

Денні максимуми в більшості регіонів очікуються в межах +17...+24 градусів. Синоптики наголошують, що цей період в Україні можна сміливо назвати "бабиним літом", щоправда, коротким.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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