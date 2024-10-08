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Чи буде в Україні "бабине літо": пояснення синоптика

Вівторок 08 жовтня 2024 15:48
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Чи буде в Україні "бабине літо": пояснення синоптика "Бабине літо" може завітати в Україну найближчими днями (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж наступних кількох днів у більшості областей України переважатиме погода без опадів. Температурні показники (порівняно з попередніми днями) також зростуть.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи.

Чи буде в Україні "бабине літо"

Експерт зауважила, що "бабине літо" - суто народний термін.

"Ось у нас зараз було впродовж кількох днів певне зниження температури... така осіння погода. Перед цим подекуди по районах окремих західних областей (переважно Прикарпаття) навіть трішечки були заморозки. Там буквально одна-дві ночі, й тільки на ґрунті, тобто не сильні такі. Проте все одно трішки "подих осені" ми відчули", - нагадала вона.

Найближчими ж днями синоптики прогнозують покращення погодніх умов.

"Бачимо, що і сьогодні вже сонце визирнуло й радує нас своїм теплом... То ось в наступні кілька діб у нас практично до п'ятниці (11 жовтня, - Ред.) в багатьох регіонах температурний фон буде вищим", - наголосила Птуха.

Вона уточнила, що денні максимуми у більшості регіонів очікуються в межах 17-24 градусів вище нуля.

"Трохи прохолодніше буде хіба що завтра (у середу, 9 жовтня, - Ред.) по північно-східній частині - в межах 14-19 градусів", - розповіла спікер УкрГМЦ.

Вона додала, що нічні температури в Україні все ж таки залишатимуться вже невисокими - в межах 4-11 градусів у більшості регіонів (лише у південній частині України й біля узбережжя морів нічні температури можуть бути на рівні 12-16 градусів вище нуля).

"Тож суто за народною термінологією, можна сказати, що ось ці дні, на цьому тижні, можна назвати "бабиним літом" коротеньким. Буквально ось ці три дні", - визнала Птуха.

Крім того, вона пояснила, що з погляду синоптиків у багатьох областях (якщо ми беремо навіть південні, більшість центральних і північних), "у нас ще по факту навіть метеорологічна осінь не настала".

"Це коли кілька днів поспіль середньодобова температура - нижче 15 градусів... У нас були такі дні, коли середньодобова температура була 15 і нижче, на окремих метеостанціях, але щоб впродовж тривалого періоду, хоча б 3-5 дні, то поки що такого не було", - зауважила експерт.

Вона додала, що за календарем осінь в Україні все ж таки добігає своєї середини, тож і метеорологічна незабаром настане.

"Тож очікуємо, що після ось цього тижня, коли у нас будуть більш високі значення температури вдень і знову комфортно, із сонечком, то ось на вихідних і після вихідних - вже більш відчутне і більш стабільне зниження температури. Температурні показники будуть наближатися до осінніх значень", - підсумувала синоптик.

Яку погоду прогнозують українцям у найближчі тижні

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 жовтня, до України дійде атмосферний фронт, який переміщатиметься із заходу на схід і впродовж вихідних днів (суботи й неділі 12-13 жовтня) принесе у деякі регіони інтенсивні дощі.

Опади очікуються навіть у деяких південних областях (де до цього фіксували посушливий період і ґрунтову посуху).

Коли цей атмосферний фронт пройде (орієнтовно з 14 жовтня), в Україні знову переважатиме погода без опадів.

Водночас Україну "накриє" антициклон і повітряні потоки зміняться на північні й північно-західні (надійде більш прохолодне повітря). Нічні температури також можуть суттєво знизитись - аж до заморозків.

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